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प्रदर्शन के दौरान संजय अग्निहोत्री, संजीव शुक्ला, पुनीत मिश्रा, मनोज शर्मा, कमल अग्निहोत्री आदि ने बताया कि पिछले पेराई सत्र में उनके समेत तमाम किसानों ने बजाज चीनी मिल मकसूदापुर को गन्ना बेचा था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं मिला है। खेती में लागत उधार लेकर लगानी पड़ रही है। सभी चीनी मिलों ने भुगतान कर दिया है। कई चीनी मिलें अब खरीदे जा रहे गन्ने का भुगतान भी समय से कर रही हैं, लेकिन बजाज चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही है।प्रदर्शन के दौरान शशिकांत वाजपेयी, जसविंदर सिंह, विनायक वाजपेयी, सौरभ शर्मा, राहुल अर्कवंशी मौजूद रहे। बजाज चीनी मिल के मीडिया प्रभारी सतीश श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन की जानकारी नहीं है। बैंक की लिमिट न होने के कारण पिछले सत्र के बकाया गन्ना भुगतान का टैगिंग आदेश का पालन करते हुए भुगतान किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि पिछले सत्र का भुगतान जल्द कर दिया जाए।