Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Farmers, frustrated by the unavailability of DAP, create an uproar and level allegations against the secretary.

Shahjahanpur News: डीएपी नहीं मिलने पर नाराज किसानों का हंगामा, सचिव पर लगाए आरोप

Tue, 10 Nov 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Farmers, frustrated by the unavailability of DAP, create an uproar and level allegations against the secretary.
मीरानपुर कटरा में खाद लेने के लिए इंतजार करते किसान। संवाद
मीरानपुर कटरा। मोहल्ला बंगशान स्थित साधन सहकारी समिति पर सोमवार को डीएपी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया।
विज्ञापन

शनिवार के बाद सोमवार को समिति पर खाद वितरण शुरू हुआ। समिति के सचिव श्रीपाल ने बताया कि शाम पांच बजे तक किसानों को 350 कट्टे डीएपी और 100 कट्टे एनपीके खाद का वितरण किया जा चुका था। वहीं, कपूरनगला गांव के स्वतंत्रता सेनानी रामभरोसे सिंह ने बताया कि वह डीएपी के दो कट्टे लेने के लिए आठ दिन से समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। इसी तरह गुड्डी देवी ने बताया कि वह भी आठ दिन से दो कट्टे खाद के लिए समिति पर लाइन में लग रही हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है।

मोहल्ला आतिशबाजान निवासी बुजुर्ग किसान सीताराम और कसरक गांव के भाकियू नेता दिनेश सक्सेना समेत अन्य किसानों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि खाद वितरण में अनियमितता की शिकायत उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। सचिव श्रीपाल ने किसानों के आरोपों को निराधार बताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed