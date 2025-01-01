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Shahjahanpur News: कलान में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों ने लगाया जाम

Wed, 11 Nov 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:41 AM IST
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Family members stage a road blockade following the death of a youth in a road accident in Kalan.
विपिन का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन - फोटो : 1
कलान। क्षेत्र के पटना देवकली निवासी बाइक सवार विपिन (34) की मंगलवार शाम मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग पर देवकली चौराहा पर सामने से आ रही बाइक की टक्कर लगने से मौत हो गई। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने जाम लगा दिया। कार्रवाई के आश्वासन पर करीब दो घंटे बाद रात करीब आठ बजे जाम खोला।
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मंगलवार की शाम विपिन अपनी पत्नी अंकिता को ईकरी गांव छोड़कर घर लौट रहे थे। मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में विपिन की मौके पर ही मौत हो गई।
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नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने हादसे के बाद भागे दूसरे बाइक सवार की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। वाहनों की लंबी कतारें लगने की सूचना पर थाना प्रभारी शिवदीन वर्मा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। तब लोगों ने राहत की सांस ली। मृतक की पत्नी अंकिता, बेटे नबीस, भोला व खुशबू का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
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वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार बुजुर्ग की जान गई
निगोही। क्षेत्र के खेड़ासंडा गांव निवासी बाइक सवार राजू सिंह (55) की मंगलवार शाम लिपुलेख भिंड राजमार्ग पर ग्राम बाबर के सामने किसी वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठे गांव के गंगाराम घायल हो गए। वह रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी जानकारी की जा रही है। संवाद
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