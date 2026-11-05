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Shahjahanpur News: मेडिकल कॉलेज में भर्ती का फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर डाला

Thu, 05 Nov 2026 01:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:13 AM IST
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Fake advertisement for recruitment in medical college posted on social media
शाहजहांपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से सोशल मीडिया पर 40 पदों पर भर्ती का फर्जी विज्ञापन प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने एसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
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प्राचार्य ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति या संगठन ने सोशल मीडिया पर फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वॉय, नर्सिंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रसारित किया है। फर्जी विज्ञापन में फार्मासिस्ट के 14, वार्ड ब्वॉय के नौ, नर्सिंग स्टाफ के 11 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के छह पदों पर भर्ती दर्शाई गई है। साथ ही पदों के अनुसार 19,240 से 24,165 रुपये तक मानदेय और शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख किया गया है। प्राचार्य ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई विज्ञापन चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। फर्जी विज्ञापन से लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संवाद
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