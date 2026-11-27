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रामवीर ने बताया कि दो नवंबर की शाम सात बजे वह घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी गांव के रामवीर ने अर्जुन, अरविंद, उदयवीर व दिनेश के साथ घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में मां चमेली देवी का पैर टूट गया। अन्य चोटें भी आईं। तब से उनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। शुक्रवार की सुबह चमेली देवी की उपचार के दौरान हुई मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया।सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी की धाराओं में बदलाव किया जाएगा।