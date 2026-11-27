Shahjahanpur News: बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में घायल बुजुर्ग महिला की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
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जलालाबाद (शाहजहांपुर)। बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में घायल जलालाबाद थाना क्षेत्र के लालपुर कला गांव निवासी चमेली (70) की राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बेटे की ओर से प्राथमिकी दर्ज की है।
रामवीर ने बताया कि दो नवंबर की शाम सात बजे वह घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी गांव के रामवीर ने अर्जुन, अरविंद, उदयवीर व दिनेश के साथ घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में मां चमेली देवी का पैर टूट गया। अन्य चोटें भी आईं। तब से उनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। शुक्रवार की सुबह चमेली देवी की उपचार के दौरान हुई मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया।
सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी की धाराओं में बदलाव किया जाएगा।
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रामवीर ने बताया कि दो नवंबर की शाम सात बजे वह घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी गांव के रामवीर ने अर्जुन, अरविंद, उदयवीर व दिनेश के साथ घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में मां चमेली देवी का पैर टूट गया। अन्य चोटें भी आईं। तब से उनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। शुक्रवार की सुबह चमेली देवी की उपचार के दौरान हुई मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया।
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सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी की धाराओं में बदलाव किया जाएगा।