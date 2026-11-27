विज्ञापन

निरीक्षण के समय वृद्धाश्रम में 85 बुजुर्ग मौजूद मिले। अधिकतर धूप सेंकते मिले। बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें भोजन समय से मिल रहा है। सचिव ने भोजन और नाश्ता निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पूछताछ में पता चला कि चिकित्सक 10 दिन से आश्रम नहीं आए हैं। इस पर प्रबंधक को चिकित्सक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक पत्राचार करने के लिए कहा गया।निरीक्षण में बुजुर्गों के कंबलों के कवर गंदे मिले। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि आश्रम में केवल तीन हीटर हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं। सचिव ने कंबलों पर साफ कवर लगाने और जरूरत के अनुसार हीटर बढ़वाने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा। लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल, वृद्धाश्रम की प्रभारी प्रबंधक अंजलि और पीएलवी अनिल वर्मा मौजूद रहे।