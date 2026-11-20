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मंगलवार दोपहर गांव के सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। कुएं से सिर कटा शव और एक बैग बरामद हुआ था। बैग में कपड़ों के साथ विनोद पुत्र राजा शर्मा के नाम के आधार कार्ड की छायाप्रति मिली थी। बुधवार को दिल्ली से पोस्टमाॅर्टम हाउस पहुंची पूजा ने पैर देखकर शव की पहचान पति विनोद के रूप में की थी। उनके साथ आए भाई नंदकिशोर ने पिछले साल दी गई जैकेट के आधार पर शव की पहचान की थी।बृहस्पतिवार सुबह परिजन शव लेने पोस्टमाॅर्टम हाउस पहुंचे। इसी दौरान पुलिस पत्नी, बेटे और मां को डीएनए जांच के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां देरी होने पर परिजन नाराज होकर बाहर आ गए। बाद में पुलिस ने समझाकर सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई। मृतक के भाई नंदकिशोर ने बताया कि घर पहुंचने में सूर्यास्त हो जाता, इसलिए बृहस्पतिवार को शव नहीं लिया। शुक्रवार सुबह शव लेकर अंतिम संस्कार किया जाएगा।आरोपियों को सजा मिलने पर मिलेगा दिल को सुकूनमृतक की पत्नी पूजा ने हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि पति की हत्या में गांव के दबंग लोगों का हाथ है। आरोपियों के डर से पति एक साल से लापता थे। छह-सात महीने पहले आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद वह बच्चों के साथ दिल्ली चली गईं थीं। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। भाई नंदकिशोर ने भी न्याय नहीं मिलने पर लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही।11 नवंबर को परिजनों से हुई थी विनोद की बातपुलिस को जानकारी मिली है कि एक साल से लापता विनोद की 11 नवंबर को परिजनों से बात हुई थी। उसने अपनी जान को खतरा बताया था। बताया जा रहा है कि एक साल पहले घर से जाते समय वह अपने बेटे का मोबाइल भी साथ ले गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाई है और परिजनों के नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। घटनास्थल से करीब 600 मीटर दूर अरिल नदी में भी कटे सिर की तलाश कराई जाएगी।डीएनए जांच के लिए विनोद की मां, पत्नी और बेटे के सैंपल लिए गए हैं। शुक्रवार को शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। आरोपों के आधार पर हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।-दीपक कुमार सिंह, सीओ जलालाबाद