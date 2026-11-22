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प्रभातफेरी का कृष्णानगर मंदिर में स्वागतशाहजहांपुर। कार्तिक मास की प्रभातफेरी के तहत रविवार को कृष्णानगर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलोनी निवासी हरीश सचदेव परिजनों के साथ श्रीकृष्ण मंदिर पहुंचे। यहां से श्रीलड्डू गोपाल और श्यामा जू को भजन-कीर्तन करते हुए अपने आवास पर ले गए। वहां ठाकुर जी का पूजन-अर्चन कर फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें वापस मंदिर लाया गया। श्री राधानाम संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भजनों से कार्यक्रम की शुरुआत की। उपप्रधान हरीश बजाज, गौरव कुमार, रविंद्र मिश्रा एडवोकेट, शिवांश गुप्ता, गौरव अरोड़ा आदि ने भजन सुनाए। नवीन सचदेव ने राधा रानी की भेंट प्रस्तुत की। अंत में आरती के बाद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। संवादओसीएफ में रामकथा के लिए भूमि पूजनशाहजहांपुर। ओसीएफ रामलीला मैदान पर रविवार को रामकथा के आयोजन के लिए विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही कथा के प्रचार-प्रसार के लिए ई-रिक्शा को भगवा ध्वज लगाकर रवाना किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आयोजन समिति के अनुसार, 28 नवंबर से छह दिसंबर तक कथावाचक विजय कौशल राम कथा का रसपान कराएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्र, ओसीएफ के महाप्रबंधक अरुण कुमार वर्मा व मंगलमय परिवार के असित पाठक, सोनिया राठौर मौजूद रहे। संवाद