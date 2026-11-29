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उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु निष्काम भाव से स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान उसके मान-सम्मान की रक्षा करते हैं। इसके बाद संत विजय कौशल ने श्रीराम और भरत के मिलन का प्रसंग सुनाया।उन्होंने कहा कि भरत त्याग, मर्यादा, संयम और भ्रातृप्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। कथा के मुख्य यजमान त्रिलोकी नाथ पांडेय सपरिवार, द्विजेंद्र मिश्रा दीपू और रीता मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व्यासपीठ का पूजन किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव, प्रदीप तिवारी पिंटू, एआर कोऑपरेटिव डॉ. गणेश गुप्ता, डीसीबी आदि मौजूद रहे। संवाद