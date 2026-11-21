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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज वकील शनिवार को कचहरी मार्ग पर कुर्सियां डालकर बैठ गए, जिससे जाम लग गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम खुलवाने के लिए सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी पहुंचे, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। उनकी नोकझोंक भी हुई। करीब दो घंटे तक कचहरी मार्ग पर जाम लगा रहा। इस दौरान यातायात डायवर्ट करना पड़ा।सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता अवनीश कुमार सिंह के भाई सुधीर कुमार सिंह की 30 अगस्त 2026 की रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। गांव के तीन लोगों पर खुदागंज थाने में गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ताओं के अनुसार, आठ सितंबर को मामले की जांच खुदागंज से सिंधौली थाने स्थानांतरित कर दी गई। पूर्व में भी अधिवक्ता इस मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।नाराज अधिवक्ता शनिवार को फिर से पूर्वाह्न करीब 11 बजे कचहरी मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वकील गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने भी अधिवक्ताओं से वार्ता की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने बताया कि अब सोमवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, जाम लगने के कारण पुलिस ने खिरनीबाग चौराहे से यातायात डायवर्ट कर दिया। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।