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संवाद न्यूज एजेंसीमीरानपुर कटरा। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिउरा मोड़ के पास टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर किया गया है।हरदोई जिले के पचदियूरा थाना क्षेत्र के गांव पकरा निवासी महिपाल सिंह पत्नी माहेश्वरी देवी के साथ बाइक से फरीदपुर जा रहे थे। सिउरा मोड़ के पास बरेली की ओर जा रहे टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टैंकर और उसके चालक को पकड़कर हिरासत में ले लिया।तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर मिलने पर टैंकर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।