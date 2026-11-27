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जुगेंद्र पाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 नवंबर की शाम घर के पास मोहल्ले के ही रहने वाले होरीलाल, उसके भाई रजत और शरद ने शराब के नशे में लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घर के बाहर खड़ी उनकी पत्नी मालती देवी के साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की।बचाव के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे रॉड उनके हाथ पर लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मोहल्ले में स्थित मंदिर की ओर चले गए और वहां भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद