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होप कोऑर्डिनेटर रश्मि अवस्थी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य मिशन के अभ्यासियों की आध्यात्मिक साधना को गहन बनाना और जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्षों में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। विज्ञापन

मुरादाबाद से आए डॉ. अतुल विष्णोई ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला। लखनऊ से आए प्रशिक्षक सुयश तिवारी ने हार्टफुलनेस प्राणाहुति (योगिक ट्रांसमिशन) के महत्व को समझाया। प्रयागराज से आईं कृष्णा सचदेवा ने भी विचार रखे। आश्रम प्रबंधक प्रयोग कुमार सिंह, श्रेया अग्रवाल, प्रशिक्षक ममता सिंह, गोपाल अग्रवाल, सुयश सिन्हा आदि मौजूद रहे। होप कोऑर्डिनेटर रश्मि अवस्थी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य मिशन के अभ्यासियों की आध्यात्मिक साधना को गहन बनाना और जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्षों में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है।मुरादाबाद से आए डॉ. अतुल विष्णोई ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला। लखनऊ से आए प्रशिक्षक सुयश तिवारी ने हार्टफुलनेस प्राणाहुति (योगिक ट्रांसमिशन) के महत्व को समझाया। प्रयागराज से आईं कृष्णा सचदेवा ने भी विचार रखे। आश्रम प्रबंधक प्रयोग कुमार सिंह, श्रेया अग्रवाल, प्रशिक्षक ममता सिंह, गोपाल अग्रवाल, सुयश सिन्हा आदि मौजूद रहे।

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शाहजहांपुर। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में तीन दिवसीय होप कार्यशाला में आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल करने और आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।