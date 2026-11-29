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एक युवक अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अजीजगंज से गुजर रहा था। रास्ते में खड़े ई-रिक्शा को हटाने को कहने पर चालक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक युवक ने साथ चल रही महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। सड़क पर बेल्ट चलने लगीं और एक युवक ने दूसरे पक्ष के युवक के सिर पर ईंट मार दी। विज्ञापन

सूचना पर इंस्पेक्टर प्रदीप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रित की। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। सीओ सिटी प्रवीण मलिक ने बताया कि अजीजगंज निवासी अजीत की ओर से तहरीर मिली है। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। एक युवक अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अजीजगंज से गुजर रहा था। रास्ते में खड़े ई-रिक्शा को हटाने को कहने पर चालक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक युवक ने साथ चल रही महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। सड़क पर बेल्ट चलने लगीं और एक युवक ने दूसरे पक्ष के युवक के सिर पर ईंट मार दी।सूचना पर इंस्पेक्टर प्रदीप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रित की। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। सीओ सिटी प्रवीण मलिक ने बताया कि अजीजगंज निवासी अजीत की ओर से तहरीर मिली है। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है।

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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज में शनिवार दोपहर ई-रिक्शा हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान एक युवक ने महिला पर हाथ उठा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। बेल्ट और ईंट से हमला करने में एक युवक का सिर फट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।