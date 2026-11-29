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श्रीराम कथा यज्ञ सेवा समिति की ओर से हुए आयोजन के पहले दिन दोपहर में घोड़े वाले बाबा मंदिर से कलशयात्रा प्रारंभ हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर यात्रा का स्वागत किया गया।नैमिषारण्य धाम से आए स्वामी गोविंदाचार्य महाराज समेत कई विद्वान रथों पर सवार होकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। यात्रा बाजार निजामगंज से शुरू होकर मंगल बाजार स्थित कथास्थल पर समाप्त हुई।आयोजक राधारमण मिश्रा ने बताया कि सोमवार को सुबह नौ बजे से दिन में एक बजे तक विद्वान आचार्यों के सानिध्य में 21 कुंडीय महायज्ञ कराया जाएगा। इसके बाद शाम पांच से रात नौ बजे तक रामकथा होगी। आयोजन के दौरान समिति की ओर से 21 कन्याओं का विवाह भी कराया जाएगा। इस मौके पर राधारमण उर्फ बंदनू मिश्रा, श्याम गर्ग, सोनू खन्ना, नरेंद्र लल्ला, सुनील सैनी, मदन रस्तोगी आदि मौजूद रहे।रामलीला मेले का फीता काटकर उद्घाटनपरौर। कटरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने रविवार को परौर में आयोजित रामलीला मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लोगों से रामायण पढ़ने और उसके आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। मिर्जापुर के ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमवीर सिंह, राजीव सिंह चौहान, रवि सिंह राणा आदि मौजूद रहे। संवादगंगास्नान से शरीर की शुद्धि होती है : जितेंद्रतिलहर। आर्य समाज के साप्ताहिक कार्यक्रम में आचार्य जितेंद्र आर्य ने ने कहा कि गंगास्नान से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन पापों से मुक्ति अच्छे कर्मों से ही संभव है। मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सदैव सत्कर्म करने चाहिए। मंत्री लोकेश आर्य ने वेदों का पठन-पाठन करने और उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। इससे पहले यज्ञ हुआ। विष्णु, अंकित आदि मौजूद रहे। संवाद