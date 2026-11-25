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गांव रूजवारी निवासी मेडिकल की छात्रा ने बताया कि 20 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह स्कूटी से घर जा रही थी। रेलवे क्रॉसिंग पर रंजीत उर्फ भूरा, गौतम, जोशी, राहुल और उनके साथियों ने उसे रोककर छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। विरोध करने पहुंचे भाई और माता-पिता के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी। अगले दिन दोदराजपुर के पास फिर हमला कर जान से मारने की धमकी दी गई।वहीं, मोहल्ला दोदराजपुर निवासी रंजीत उर्फ भूरा ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात दो लोगाें ने स्कूटी से उसे टक्कर मार दी। विरोध करने पर विवाद हुआ। बाद में रूजवारी फाटक के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में रंजीत, गौतम और राहुल घायल हो गए। रंजीत के दांत टूटने और गौतम के सिर में 12 टांके आने की बात भी कही गई है। अगले दिन उसके घर के बाहर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।