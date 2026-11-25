Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़खानी के विरोध पर दो पक्षों में मारपीट, छह घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:19 AM IST
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तिलहर। रेलवे क्रॉसिंग पर छात्रा से छेड़खानी के विरोध को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में छात्रा, उसके भाई और माता-पिता समेत दोनों पक्षों के छह लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों ओर से तीन-तीन लोगों को नामजद करते हुए क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव रूजवारी निवासी मेडिकल की छात्रा ने बताया कि 20 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह स्कूटी से घर जा रही थी। रेलवे क्रॉसिंग पर रंजीत उर्फ भूरा, गौतम, जोशी, राहुल और उनके साथियों ने उसे रोककर छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। विरोध करने पहुंचे भाई और माता-पिता के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी। अगले दिन दोदराजपुर के पास फिर हमला कर जान से मारने की धमकी दी गई।
वहीं, मोहल्ला दोदराजपुर निवासी रंजीत उर्फ भूरा ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात दो लोगाें ने स्कूटी से उसे टक्कर मार दी। विरोध करने पर विवाद हुआ। बाद में रूजवारी फाटक के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में रंजीत, गौतम और राहुल घायल हो गए। रंजीत के दांत टूटने और गौतम के सिर में 12 टांके आने की बात भी कही गई है। अगले दिन उसके घर के बाहर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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गांव रूजवारी निवासी मेडिकल की छात्रा ने बताया कि 20 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह स्कूटी से घर जा रही थी। रेलवे क्रॉसिंग पर रंजीत उर्फ भूरा, गौतम, जोशी, राहुल और उनके साथियों ने उसे रोककर छेड़खानी की और दुपट्टा खींचने की कोशिश की। विरोध करने पहुंचे भाई और माता-पिता के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी। अगले दिन दोदराजपुर के पास फिर हमला कर जान से मारने की धमकी दी गई।
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वहीं, मोहल्ला दोदराजपुर निवासी रंजीत उर्फ भूरा ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात दो लोगाें ने स्कूटी से उसे टक्कर मार दी। विरोध करने पर विवाद हुआ। बाद में रूजवारी फाटक के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में रंजीत, गौतम और राहुल घायल हो गए। रंजीत के दांत टूटने और गौतम के सिर में 12 टांके आने की बात भी कही गई है। अगले दिन उसके घर के बाहर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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