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उन्होंने बताया कि 12 नवंबर 2025 को मजदूरी के तीन माह के मिले 45 हजार रुपये पर उन लोगों की नीयत खराब हो गई। इसके बाद तीनों ने रुपया लूट लिया। उन्हें व उनके बेटे को जान से मारने के लिए महाराजपुर ले गए। बाद में बेटे को घर भेज दिया। आरोप है कि 10 जनवरी 2026 की शाम तीनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मारपीट करते हुए गर्दन पर गढ़ासा मार दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय का सहारा लिया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। मदनापुर थाने में न्यायालय के आदेश पर गांव धरमंगदपुर निवासी कृष्णपाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने गांव के ललई, द्रोणपाल और बच्चूलाल को नामजद कराया है।