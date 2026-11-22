Shahjahanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी सहित पांच पर रिपोर्ट दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:31 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:31 PM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली में काशीराम काॅलोनी निवासी पुष्पा देवी ने कॉलोनी निवासी बहू सोनी, बेटे की सास गीता, ससुर रामसरन व बहन सलोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुष्पा ने बताया कि जुलाई 2024 में बेटे शानू कश्यप उर्फ चन्नू की शादी सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही बहू उनके बेटे को परेशान करने लगी थी। आए दिन झगड़ा करती और आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। 2025 में महिला थाने में अलग रहने का समझौता हुआ। इसके बावजूद उन लोगों ने दबाव बनाकर अपने पास रख लिया।
शानू के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे। परेशान होकर बेटे ने 22 अक्तूबर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पुष्पा ने बताया कि जुलाई 2024 में बेटे शानू कश्यप उर्फ चन्नू की शादी सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही बहू उनके बेटे को परेशान करने लगी थी। आए दिन झगड़ा करती और आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। 2025 में महिला थाने में अलग रहने का समझौता हुआ। इसके बावजूद उन लोगों ने दबाव बनाकर अपने पास रख लिया।
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शानू के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे। परेशान होकर बेटे ने 22 अक्तूबर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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