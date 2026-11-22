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पुष्पा ने बताया कि जुलाई 2024 में बेटे शानू कश्यप उर्फ चन्नू की शादी सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही बहू उनके बेटे को परेशान करने लगी थी। आए दिन झगड़ा करती और आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। 2025 में महिला थाने में अलग रहने का समझौता हुआ। इसके बावजूद उन लोगों ने दबाव बनाकर अपने पास रख लिया।शानू के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे। परेशान होकर बेटे ने 22 अक्तूबर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद