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जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव बझेड़ा भगवानपुर निवासी सुनील कुमार के अनुसार, उनके पिता विश्वनाथ की करीब 30 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विरासत में मिली संपत्ति पत्नी सरोज और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हुई। करीब 25 वर्ष पहले दादा महेश चंद्र की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति भी परिवार के नाम दर्ज हो गई।आरोप है कि सरोज ने बदायूं निवासी रामसिंह से पुनर्विवाह करने के बाद अपनी पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कराए। इनके आधार पर वर्ष 2016 में आंवला स्थित उपनिबंधक कार्यालय में कई बैनामे करा दिए गए। सुनील कुमार को कथित धोखाधड़ी की जानकारी 10 सितंबर 2026 को हुई।विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने तिलहर थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।