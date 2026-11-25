विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामला ग्राम अकबरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन से जुड़ा है। ग्राम नौसिया गौटिया निवासी अंकिता यादव ने शिकायत की थी कि अभ्यर्थी आकांक्षा यादव के परिवार की वास्तविक आय छिपाई गई है। उनकी मां गीता यादव गांव में कोटेदार हैं और परिवार के पास कृषि भूमि भी है।डीएम के निर्देश पर हुई जांच में गीता यादव के राशन वितरण कमीशन से सालाना 1,09,320 रुपये की आय का आकलन किया गया। वहीं, आकांक्षा के पिता अहिवरन सिंह के पास करीब सात बीघा कृषि भूमि मिली, जिससे 46 हजार रुपये वार्षिक आय आंकी गई। इस तरह परिवार की कुल आय 1,55,320 रुपये पाई गई।जांच में पता चला कि आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए दिए गए स्वघोषणा पत्र में अहिवरन सिंह ने पत्नी के कोटेदार होने और उससे होने वाली आय की जानकारी छिपाई थी। लेखपाल सुधा सिंह की तहरीर पर थाना सेहरामऊ दक्षिणी में अहिवरन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रमाणपत्र निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।एसडीएम सदर प्रभात राय ने बताया कि गलत तथ्यों के आधार पर आय प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।