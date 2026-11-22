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सुनील कुमार ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने पुत्री हिमांशी की शादी मई 26 में गांव के ही राम सिंह के बेटे दुर्गेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से पति दुर्गेश कुमार, ससुर राम सिंह और दुर्गेश के चार बहनोई दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज के लिए पुत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था। 21 नवंबर को सभी ने मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर फंदे से लटका दिया। सीओ प्रवीण मलिक में बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। संवाद

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खुटार। गांव नवदिया ओरीलाल में हिमांशी का शव फंदे से लटक मिलने के मामले में पति दुर्गेश कुमार, ससुर राम सिंह और दुर्गेश के चार बहनोइयों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।