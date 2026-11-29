Shahjahanpur News: खड़ी पिकअप से टकराकर पलटी कार, महिला-बच्चे समेत 3 जख्मी
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:11 AM IST
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तिलहर (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर नगरिया मोड़ के पास शनिवार को सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से टकराकर स्विफ्ट कार पलट गई। हादसे में कार सवार मोहम्मद दिलवार, एक महिला और बच्चा घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया।
अमरोहा जिले के जोया निवासी मोहम्मद दिलवार महिला और बच्चे के साथ कार से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। नगरिया मोड़ के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई।
सूचना पर नगरिया मोड़ चौकी की पुलिस पहुंची और कार में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया। इसके बाद तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने पलटी कार को सीधा कराकर सड़क किनारे खड़ा कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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अमरोहा जिले के जोया निवासी मोहम्मद दिलवार महिला और बच्चे के साथ कार से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। नगरिया मोड़ के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई।
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सूचना पर नगरिया मोड़ चौकी की पुलिस पहुंची और कार में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया। इसके बाद तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने पलटी कार को सीधा कराकर सड़क किनारे खड़ा कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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