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अमरोहा जिले के जोया निवासी मोहम्मद दिलवार महिला और बच्चे के साथ कार से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। नगरिया मोड़ के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई।सूचना पर नगरिया मोड़ चौकी की पुलिस पहुंची और कार में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया। इसके बाद तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने पलटी कार को सीधा कराकर सड़क किनारे खड़ा कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।