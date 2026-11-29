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कार्रवाई सीओ यातायात रणवीर सिंह के नेतृत्व में की गई। दूसरी ओर सुभाष चौक पर मानवता वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से यातायात जागरूकता कार्यक्रम में नियमों का पालन करने वाले चालकाें को फूल देकर सम्मानित किया। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के वाहनों पर जागरूकता संबंधी स्टीकर लगाए गए। इसके अलावा मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

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शाहजहांपुर। यातायात माह में ऑपरेशन सेफ स्पीड के तहत गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले 174 वाहन चालकों के चालान किए गए। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इस दौरान एक कार की रफ्तार 171 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।