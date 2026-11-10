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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Banishing Alakshmi from the home by sounding a winnowing basket, with the wish for Mahalakshmi to take up permanent residence.

Shahjahanpur News: सूप बजाकर अलक्ष्मी को घर से किया विदा, महालक्ष्मी के स्थायी निवास की कामना

Tue, 10 Nov 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:50 AM IST
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Banishing Alakshmi from the home by sounding a winnowing basket, with the wish for Mahalakshmi to take up permanent residence.
दीपावली के अगले दिन सूप बजाती महिला। स्रोत: जागरूक पाठक
शाहजहांपुर। दिवाली पर मां लक्ष्मी के पूजन के अगले दिन मंगलवार सुबह घरों में सूप बजाकर अलक्ष्मी को विदा करने की परंपरा निभाई गई। महिलाओं ने घर के विभिन्न हिस्सों में सूप बजाते हुए दरवाजे तक जाकर अलक्ष्मी को बाहर करने की रस्म पूरी की। साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।
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श्री रुद्र बालाजी धाम के पं. डॉ. कान्हा कृष्ण शुक्ल ने बताया कि दिवाली की रात माता महालक्ष्मी का आवाहन और पूजन किया जाता है। वहीं, अगले दिन सुबह सूप बजाकर अलक्ष्मी को घर से विदा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अलक्ष्मी दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता की प्रतीक हैं। सूप बजाकर उन्हें घर से बाहर विदा किया जाता है, ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह लोक परंपरा अब भी श्रद्धा से निभाई जाती है। संवाद
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