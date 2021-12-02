Shahjahanpur News: घर का दरवाजा तोड़कर घुसे हमलावरों ने परिवार को पीटा

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गांव निवासी आशीष की पत्नी रानी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे गब्बर, जापान, सचिन, किरनेश, राजीव और सौरभ लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे। गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर हमला कर दिया। बचाने आए पति आशीष, ससुर सत्यवीर और सास सीमा को भी पीटकर घायल कर दिया। विज्ञापन

सीओ दीपक सिंह ने बताया कि सभी छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। गांव निवासी आशीष की पत्नी रानी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे गब्बर, जापान, सचिन, किरनेश, राजीव और सौरभ लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे। गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर हमला कर दिया। बचाने आए पति आशीष, ससुर सत्यवीर और सास सीमा को भी पीटकर घायल कर दिया।सीओ दीपक सिंह ने बताया कि सभी छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

जलालाबाद। गांव पिटारमऊ में पुरानी रंजिश के चलते छह लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।