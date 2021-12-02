Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Assailants broke down the door, entered the house, and beat the family.

Shahjahanpur News: घर का दरवाजा तोड़कर घुसे हमलावरों ने परिवार को पीटा

Thu, 12 Nov 2026 12:45 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Assailants broke down the door, entered the house, and beat the family.
जलालाबाद। गांव पिटारमऊ में पुरानी रंजिश के चलते छह लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव निवासी आशीष की पत्नी रानी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे गब्बर, जापान, सचिन, किरनेश, राजीव और सौरभ लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे। गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर हमला कर दिया। बचाने आए पति आशीष, ससुर सत्यवीर और सास सीमा को भी पीटकर घायल कर दिया।
विज्ञापन

सीओ दीपक सिंह ने बताया कि सभी छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed