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कॉलेज के मैदान पर हुए ट्रायल में पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अरमान अली ने प्रथम और सूरज सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर और पांच किलोमीटर दौड़ के लिए हर्षित यादव का चयन हुआ। महिला वर्ग में अनामिका ने 100 और 200 मीटर दौड़ में जगह बनाई।शॉटपुट, हैमर थ्रो और जैवलिन थ्रो स्पर्धाओं के लिए प्रिंशी यादव का चयन किया गया। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए आयोजित ट्रायल में 100 मीटर दौड़ में नितिन प्रथम, असित द्वितीय और काशू तृतीय रहे।200 मीटर दौड़ में नितिन ने पहला, काशू ने दूसरा और असित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में विपिन गौतम प्रथम और आदित्य कुमार द्वितीय रहे। पांच किलोमीटर दौड़ में सौजीत प्रथम, रंजीत द्वितीय और मृत्युंजय तिवारी तृतीय स्थान पर रहे। प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान व क्रीड़ा संरक्षक प्रो. फैयाज अहमद ने चयनित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संवाद