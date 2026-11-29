विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

मुन्नालाल को अंडकोश में पानी उतर आने (हाइड्रोसील) की समस्या थी। रविवार सुबह वह अपने बेटे अंशुल कुशवाहा के साथ बाइक से नगर के बरेली हाईवे पर संचालित क्लीनिक पर दवा लेने पहुंचे। मुन्नालाल के भाई लालाराम कुशवाहा ने बताया कि वहां डॉक्टर ने उनके ड्रिप के साथ उसमें दो-तीन इंजेक्शन लगाए।आरोप है कि कुछ ही देर में उन्हें उल्टी आई और उनकी हालत बिगड़ गई। बताया कि डॉक्टर ने कहा कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी गाड़ी पर मुन्नालाल को लिटाया और सीएचसी लेकर पहुंच गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।इस बीच मृतक के दामाद समेत कई परिजन भी सीएचसी पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सूचना पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन हंगामा कर रहे परिजन शव देना नहीं चाहते थे। शव को लेकर पुलिस व परिजनों के बीच छीनाझपटी भी हुई। इसके बाद जबरदस्ती शव को लेकर परिजन पुनः उस क्लीनिक पर पहुंच गए। पुलिस भी पीछे से पहुंच गई। संचालक क्लीनिक बंद कर वहां से चला गया। इसके बाद शव के साथ बरेली हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। जिस वजह से हाईवे पर काफी देर हंगामे की स्थिति रही। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला और परिजनों को समझाकर शव को पुनः सीएचसी लेकर पहुंचे।सीओ अनुज मिश्रा ने बताया कि पैनल से शव का पोस्टमाॅर्टम कराया जाएगा। सीएमओ को पत्र भेजकर क्लीनिक की जांच कराई जाएगी। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।21 नवंबर को थी बेटी की शादीमुन्नालाल कुशवाहा अपने पांच भाइयों में दूसरे नंबर के थे और अहमदाबाद (महाराष्ट्र) में रहकर सिलाई का काम करते थे। उनके एक बेटा अंशुल के अलावा छह बेटियां हैं। उन्होंने अपनी पांचवीं बेटी वासुकी की शादी इस क्षेत्र के गांव ककराला में बीती 21 नवंबर को की थी। अंशुल ने बताया कि बहन की शादी के चलते ही पिता अहमदाबाद से यहां आए थे।क्लीनिक पर तोड़फोड़ भी कीनगर में बरेली हाईवे पर ‘डॉक्टर एटा वाले’ नाम से तीन क्लीनिक संचालित हैं। मृतक के परिजनाें ने आवेश में आकर एक क्लीनिक में तोड़फोड़ कर दी। क्लीनिक में कई कुर्सियां, शीशा व अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त कर दिए। जिस क्लीनिक में तोड़फोड़ की गई, उसके संचालक सुमित वर्मा का कहना है कि उनके यहां पर मुन्नालाल का इलाज नहीं किया गया। जबकि उनके भाई लालाराम कुशवाहा ने इसी क्लीनिक पर मरीज को लाने की बात कही है। इसी के पड़ोस में दूसरी क्लीनिक पर भी परिजन गए थे। वहां लोगों ने समझाकर शांत कर निकाल दिया। मामले में मृतक के भाई बच्चन कुशवाहा की ओर से सुमित वर्मा व उनके स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी गई है।