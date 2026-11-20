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गोदावती ने मुख्यमंत्री को भेजे प्रार्थनापत्र में बताया कि गांव गुधनी में सड़क किनारे उनका एक खेत है। आरोप है कि वर्ष 2023 में गांव के ही एक व्यक्ति, विधायक के साले और पुत्र ने खेत पर कब्जा कर उसकी बाउंड्री बनवा दी और गेट लगवा दिया। उनका कहना है कि मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण तहसील से लेकर जिला स्तर तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री को प्रार्थनापत्र देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इससे परेशान होकर उन्हें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी।जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे और गोदावती से वार्ता की। उन्होंने एक सप्ताह में समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद गोदावती ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। तहसीलदार अनंगराज ने बताया कि गोदावती और अन्य लोग जमीन पर कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया था। मामले की जांच कराई जाएगी।विधायक चेतराम ने बताया कि मौके पर जाकर जांच कर ली जाए कि कहां कब्जा किया गया है। विपक्ष के लोग झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जनता सब जानती है और लोगों की साजिश सफल नहीं होगी।