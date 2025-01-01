Shahjahanpur News: पांच करोड़ से संवरेगा अल्हागंज बस स्टेशन, पुनर्निर्माण को मिली मंजूरी

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बस स्टेशन की हालत लंबे समय से खराब है। परिसर में यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भवन और फर्श भी जर्जर हालत में हैं। गंदगी, झाड़ियों और अतिक्रमण के कारण यात्रियों को परेशानी होती है। बसों के परिसर में प्रवेश नहीं करने से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को हाईवे किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद अब बस स्टेशन के कायाकल्प की उम्मीद जगी है। पुनर्निर्माण होने से अल्हागंज के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बसों के स्टेशन परिसर में आने से यात्रियों को सुरक्षित तरीके से आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।जल्द शुरू होगा कायाकल्प का कामकार्यदायी संस्था के एई नरेंद्र कुमार ने बताया कि मिट्टी भराव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। इसका एस्टीमेट तैयार कर प्रशासन को भेजा जा रहा है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर जलालाबाद बस स्टेशन की तर्ज पर अल्हागंज बस स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू कराया जाएगा।