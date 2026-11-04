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Shahjahanpur News: पुलिस पर सात राउंड फायरिंग का आरोपी दोषमुक्त

Wed, 04 Nov 2026 01:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:27 AM IST
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Accused of firing seven rounds at police acquitted
शाहजहांपुर। वर्ष 2013 में पुलिस टीम पर सात राउंड फायरिंग करने के आरोपी श्याममोहन को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन जानलेवा हमले के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
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मामला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हयातपुरा स्थित रेलवे लाइन का है। अभियोजन के अनुसार छह जुलाई 2013 को कांस्टेबल उस्मान अली और आलोक यादव को सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन पर रामौतार उर्फ भुन्नी, राममोहन और श्याममोहन स्मैक बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पीछा किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से सात राउंड फायर किए। पुलिसकर्मियों ने रेलवे लाइन की आड़ में छिपकर जान बचाई।
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मुकदमे के दौरान रामौतार उर्फ भुन्नी और राममोहन की मृत्यु हो गई। श्याममोहन के खिलाफ सुनवाई जारी रही। अभियोजन की ओर से कांस्टेबल उस्मान अली और कासिम उर्फ कसीमुद्दीन की गवाही कराई गई।
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कासिम ने अदालत में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उसने कहा कि वह पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था और उसे आरोपियों के स्मैक बेचने या पुलिस पर फायरिंग करने की जानकारी नहीं है। उसने आरोपियों को पहचानने से भी इन्कार किया। वहीं, घटना के समय मौजूद कांस्टेबल आलोक यादव और गवाह फरमान को भी अदालत में पेश नहीं किया गया।
कोर्ट ने यह भी पाया कि फर्द बरामदगी में जिस रवानगी जीडी का उल्लेख था, वह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी और उसे साबित भी नहीं कराया गया। इससे पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने की बात भी संदेह के घेरे में आ गई।

अदालत ने कहा कि कांस्टेबल उस्मान अली की गवाही पर टिका था, जबकि स्वतंत्र गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया। अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य भी नहीं मिले। ऐसे में श्याममोहन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
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