फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A young man traveling by motorcycle to his in-laws' home was shot under suspicious circumstances.

Shahjahanpur News: ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक को संदिग्ध परिस्थिति में लगी गोली

Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
A young man traveling by motorcycle to his in-laws' home was shot under suspicious circumstances.
मदनापुर में गोली से घायल रविंद्र को संभालते परिजन। स्रोत: जागरुक पाठक - फोटो : poni news
शाहजहांपुर। मदनापुर थाना क्षेत्र के हालपुर पट्टी निवासी रविंद्र सिंह उर्फ टिल्लू को रविवार दोपहर संदिग्ध हालात में पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी पर भर्ती कराया। प्रथम दृष्टया पुलिस मामला संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।
विज्ञापन

रविंद्र सिंह के अनुसार, रविवार दोपहर वह अपनी ससुराल गांव ढुकुरी खुर्द जा रहे थे। बरुआ पट्टी सनायक से ढुकुरी खुर्द जाने वाले कच्चे रास्ते पर खादिया हार के पास पीछे से आए दो लोगों ने फायरिंग की। एक गोली उनके सीधे पैर में लगी। गोली की आवाज सुन खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के आने पर हमलावर भाग गए।
विज्ञापन

इस बीच पहुंची यूपी-112 पुलिस ने उन्हें सीएचसी पर भर्ती कराया। उन्होंने गांव के ही लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार, पुलिस टीम ने मौके पर जाकर जांच की है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की बात भी सामने आई है। हिरासत में लिए कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही सही बात पता चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed