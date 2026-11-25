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शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तिलहर के बरैंचा गांव निवासी रामादेवी को भर्ती कराने को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में विवाद हो गया था। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और डॉ. हर्षवर्धन व डॉ. अंशुमान के बीच मारपीट हुई थी। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर विरोध जताया था।इसके बाद युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी समेत तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं, रामादेवी के भांजे संदीप की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली घेरकर विरोध जताया था। इस मामले में डीएम को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बाद डीएम ने जांच कमेटी गठित कर दी।कमेटी में सीओ सदर शुभम वर्मा और सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा को सदस्य बनाया गया है। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि समिति विवाद से जुड़े सभी बिंदुओं की गहनता से जांच करेगी। दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही सीसी कैमरों की फुटेज भी देखी जाएगी। जांच के बाद 15 दिन के भीतर विस्तृत और स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।