पूर्ति निरीक्षक मनीष यादव ने दुकान का निरीक्षण किया तो मौके पर कोटेदार सीमा सिंह के पति अवधपाल सिंह मिले। जांच में दुकान पर केवल 23 बोरी गेहूं और ट्रैक्टर-ट्रॉली में 44 बोरी गेहूं मिला। जबकि ऑनलाइन स्टॉक के अनुसार दुकान में 115.24 क्विंटल गेहूं, 63.55 क्विंटल चावल, 13.66 क्विंटल मक्का और 0.45 क्विंटल चीनी होनी चाहिए थी। इस तरह 81.74 क्विंटल गेहूं समेत अन्य अनाज भी मौके पर नहीं मिला।मौके पर स्टॉक रजिस्टर और ई-पास मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। अनाज और इलेक्ट्रॉनिक कांटे को जब्त कर दूसरे कोटेदार की सुपुर्दगी में दिया गया। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर और डीएम के अनुमोदन के बाद पुलिस ने कोटेदार सीमा सिंह व अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद