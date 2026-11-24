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केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि तीनों मामले सदर बाजार थाना क्षेत्र के थे। इनमें एक दंपती के बीच संतान न होने और घरेलू विवाद, दूसरे के बीच शादी के चार माह बाद विवाद और तीसरे के बीच शराब पीकर मारपीट करने को लेकर मनमुटाव था।काउंसलिंग के बाद तीनों दंपतियों ने गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने का फैसला किया। इस दौरान महिला मुख्य आरक्षी चंद्रकांता शर्मा, आरक्षी पिंकी, मोनिका कुमारी, निशा मिश्रा और रश्मि चौधरी मौजूद रहीं। संवाद