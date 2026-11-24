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जिला पंचायत की ओर से पेयजल, शौचालय, प्रकाश और अन्य सुविधाओं पर 30 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, फर्रुखाबाद पुलिस ने जाम से बचाव के लिए मेला स्थल से करीब दो किलोमीटर पहले दो अस्थायी पार्किंग बनाई हैं।भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं की कमी नजर आ रही है। महिलाओं के लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम नहीं हैं। बाजार में पेयजल के लिए लगाए गए कई नल खराब हैं तो कुछ में हत्थे तक नहीं हैं। सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में मेलार्थियों को खुले में रात गुजारनी पड़ रही है।फड़ व्यापारियों से अधिक वसूली का आरोपमेले में फड़ लगाकर दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों ने जिला पंचायत के ठेकेदार पर निर्धारित दर से अधिक तहबाजारी वसूलने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बीच अतिरिक्त वसूली से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक वसूली गलत है। वह व्यापारियों से मिलकर मामले की जांच करेंगे। आरोप सही मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।