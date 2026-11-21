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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं को बरेली स्थित मंडलीय अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह और नौ में प्रवेश का मौका मिलेगा। शैक्षिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हो गई है।सहायक श्रमायुक्त केके गुप्ता ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर से पांच जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पांच जनवरी तक कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी जमा किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र उपकर विभाग की वेबसाइट और अटल आवासीय विद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का जन्म कक्षा छह में प्रवेश के लिए एक अप्रैल 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। कक्षा नौ के लिए जन्म एक अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना अनिवार्य है। श्रमिक के पंजीकरण की अवधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए। पंजीकृत श्रमिक के अधिकतम दो बच्चे प्रवेश के पात्र होंगे।प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को रविवार के दिन होगी। कक्षा छह की परीक्षा में मानसिक क्षमता, हिंदी, गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 80 प्रश्न होंगे। वहीं, कक्षा नौ की परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान के 35-35 अंकों के प्रश्न होंगे।