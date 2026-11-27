Shahjahanpur News: अवैध कट से सामने आई बाइक, दो रोडवेज बसें टकराईं, ई-रिक्शा भी आया चपेट में
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:23 PM IST
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तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर सरयू पुलिया के पास श्रीरामजानकी मंदिर के समीप शुक्रवार को अवैध कट से अचानक बाइक सामने आने पर दो रोडवेज बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में सीतापुर डिपो की बस की चपेट में आने से ई-रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। ई-रिक्शा चालक और उसमें सवार एक महिला घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों बसों के चालक और परिचालक के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाकर मामला शांत कराया।
जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियां लेकर बरेली जा रही थी। इसी दौरान अवैध कट से बाइक सवार दो लोग अचानक हाईवे पर आ गए। उन्हें सामने देखकर बस चालक गोविंद ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक सड़क पर गिर गई। हालांकि, बाइक सवार उसे उठाकर साथी के साथ मौके से चले गए।
इसी बीच पीछे से आ रही सीतापुर डिपो की बस शाहजहांपुर डिपो की बस से टकरा गई। टक्कर के दौरान पास से गुजर रहा ई-रिक्शा भी बस की चपेट में आ गया। उसमें चालक समेत पांच लोग सवार थे। हादसे में चालक और एक महिला घायल हो गई।
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सूचना पर दरोगा देवेंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियों को लेकर बरेली रवाना हो गई, जबकि सीतापुर डिपो के चालक विकास बस लेकर थाने पहुंच गए।
दोनों बसों के चालकों ने हादसे के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। चालक गोविंद ने बताया कि बाइक सामने आने पर उन्हें अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे पीछे से आ रही बस टकरा गई। वहीं, चालक विकास ने आगे चल रही बस के अचानक ब्रेक लगाने और ई-रिक्शा चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताया।
सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि ई-रिक्शा चालक मोहल्ला कुंवरगंज निवासी अभिषेक उर्फ अर्जुन की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियां लेकर बरेली जा रही थी। इसी दौरान अवैध कट से बाइक सवार दो लोग अचानक हाईवे पर आ गए। उन्हें सामने देखकर बस चालक गोविंद ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक सड़क पर गिर गई। हालांकि, बाइक सवार उसे उठाकर साथी के साथ मौके से चले गए।
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इसी बीच पीछे से आ रही सीतापुर डिपो की बस शाहजहांपुर डिपो की बस से टकरा गई। टक्कर के दौरान पास से गुजर रहा ई-रिक्शा भी बस की चपेट में आ गया। उसमें चालक समेत पांच लोग सवार थे। हादसे में चालक और एक महिला घायल हो गई।
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सूचना पर दरोगा देवेंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियों को लेकर बरेली रवाना हो गई, जबकि सीतापुर डिपो के चालक विकास बस लेकर थाने पहुंच गए।
दोनों बसों के चालकों ने हादसे के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। चालक गोविंद ने बताया कि बाइक सामने आने पर उन्हें अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे पीछे से आ रही बस टकरा गई। वहीं, चालक विकास ने आगे चल रही बस के अचानक ब्रेक लगाने और ई-रिक्शा चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताया।
सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि ई-रिक्शा चालक मोहल्ला कुंवरगंज निवासी अभिषेक उर्फ अर्जुन की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।