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जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियां लेकर बरेली जा रही थी। इसी दौरान अवैध कट से बाइक सवार दो लोग अचानक हाईवे पर आ गए। उन्हें सामने देखकर बस चालक गोविंद ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक सड़क पर गिर गई। हालांकि, बाइक सवार उसे उठाकर साथी के साथ मौके से चले गए।इसी बीच पीछे से आ रही सीतापुर डिपो की बस शाहजहांपुर डिपो की बस से टकरा गई। टक्कर के दौरान पास से गुजर रहा ई-रिक्शा भी बस की चपेट में आ गया। उसमें चालक समेत पांच लोग सवार थे। हादसे में चालक और एक महिला घायल हो गई।सूचना पर दरोगा देवेंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर डिपो की बस सवारियों को लेकर बरेली रवाना हो गई, जबकि सीतापुर डिपो के चालक विकास बस लेकर थाने पहुंच गए।दोनों बसों के चालकों ने हादसे के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। चालक गोविंद ने बताया कि बाइक सामने आने पर उन्हें अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे पीछे से आ रही बस टकरा गई। वहीं, चालक विकास ने आगे चल रही बस के अचानक ब्रेक लगाने और ई-रिक्शा चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताया।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि ई-रिक्शा चालक मोहल्ला कुंवरगंज निवासी अभिषेक उर्फ अर्जुन की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।