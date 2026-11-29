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शाहजहांपुर। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 100 वें संस्करण के अवसर पर रविवार को उत्साह के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली हथौड़ा स्टेडियम से शुरू हुई। इसमें 100 से अधिक साइकिल चालकों ने नशामुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। साइकिल रैली शहर के कई मार्गाें से होकर गुजरी। कार्यक्रम का आयोजन माई भारत के उप निदेशक माहे आलम के पर्यवेक्षण में किया गया। इस दौरान फिट इंडिया कोच शकील अहमद, गजेन्द्र सिंह, करण शर्मा, दिवेश कुमार, हिमांशु सक्सेना, शैलेंद्र सिंह आदि का सहयोग रहा। संवाद