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रविवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, जीएफ कॉलेज, प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय तिलहर में परीक्षा हुई। विश्वविद्यालय में 262 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 208 उपस्थित रहे। जीएफ कॉलेज में 202 में से 179, जलालाबाद में 49 में से 44 और तिलहर में 110 में से 90 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। विज्ञापन

नोडल अधिकारी प्रो. शालीन कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की परीक्षाओं से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलता है। रविवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, जीएफ कॉलेज, प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय तिलहर में परीक्षा हुई। विश्वविद्यालय में 262 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 208 उपस्थित रहे। जीएफ कॉलेज में 202 में से 179, जलालाबाद में 49 में से 44 और तिलहर में 110 में से 90 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।नोडल अधिकारी प्रो. शालीन कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की परीक्षाओं से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलता है।

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शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के समन्वय में शनिवार को चार परीक्षा केंद्रों पर भारत बौद्धिक्स परीक्षा 2.0 का आयोजन किया गया। परीक्षा में 623 परीक्षार्थियों में से 521 उपस्थित रहे, जबकि 102 अनुपस्थित रहे। परीक्षा में 83.63 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।