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जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय के नेतृत्व में आयोजित लोक अदालत की अध्यक्षता प्रभारी जनपद न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति अग्रवाल ने सर्वाधिक 391 वादों का निस्तारण करते हुए 94,110 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी 113 वादों का निस्तारण किया।इस दौरान नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार तृतीय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह भी मौजूद रहीं।