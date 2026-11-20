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नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की कमी भी अभियान में प्रशिक्षुओं को लगाए जाने की वजह है। यहां महज 37 प्रधानाध्यापक और तीन सहायक शिक्षक हैं। ऐसे में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं की मदद ली जा रही है। सर्वे के लिए प्रशिक्षुओं को तीन प्रपत्र दिए गए हैं। पहले प्रपत्र में परिवार की स्थिति, दूसरे में चिह्नित छात्र-छात्राओं की जानकारी और तीसरे में दिव्यांग बच्चों का विवरण दर्ज किया जा रहा है।सर्वे के बाद चिह्नित बच्चों का ब्योरा शारदा एप पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उन्हें नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रशिक्षुओं को 15 दिन में सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ प्रशिक्षु काम पूरा कर चुके हैं, जबकि शेष सर्वे में जुटे हैं। कार्य की निगरानी वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज बोस और डायट प्रवक्ता बीएल मौर्य कर रहे हैं। प्रवक्ता बीएल मौर्या ने बताया कि हाउस होल्ड सर्वे के साथ ही आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण डीएलएड प्रशिक्षु कर रहे हैं।