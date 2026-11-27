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जिले के करीब 4.85 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति दी जाती है। इनमें लगभग 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने डेढ़ साल से बिल जमा नहीं किया है। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन लेने के बाद भुगतान नहीं करने वाले 85 हजार उपभोक्ता भी निगम के रडार पर हैं।अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह के अनुसार, डेढ़ साल से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या पिछले दिसंबर में करीब 22 हजार थी। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटे गए और बकाया वसूला गया। इसके बाद भी करीब 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर लंबे समय से बिल बकाया है।निगम इनका रिकॉर्ड खंगालकर वसूली की तैयारी कर रहा है। इसी तरह सौभाग्य योजना के तहत जिले में करीब एक लाख 25 हजार उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिए गए थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इनमें से कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद बिल जमा नहीं किया। मध्यांचल से डाटा मिलने के बाद निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं से संपर्क कर बिल जमा कराने का दबाव बनाया है।अब इनकी संख्या घटकर करीब 85 हजार रह गई है। उन्होंने बताया कि बकाया वसूली के लिए लाइनमैन, अवर अभियंता (जेई) और उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को लगाया गया है। टीमें उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बिल जमा करने के लिए कह रही हैं। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है।पांच सौ करोड़ के बकाये में बिल खराबी भी मुसीबतनिगम के डाटा में करीब पांच सौ करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन इन उपभोक्ताओं में काफी के बिल खराब है। बिल कई गुना होने के कारण वह जमा नहीं कर पाए। निगम की टीम उनके दरवाजे पर पहुंचना प्रारंभ हुई तो ऐसे उपभोक्ताओं के बिल को सही कराया जा रहा है।