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एसडीए का गठन 17 फरवरी 2025 को हुआ था। इसके दायरे में 49 गांव शामिल किए गए थे। वर्तमान में प्राधिकरण का क्षेत्रफल करीब 113 वर्ग किलोमीटर है, जबकि नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र लगभग 56 वर्ग किलोमीटर है। नगर निगम की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास और मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी एसडीए की है। अब प्राधिकरण के विस्तार के लिए आसपास की तहसीलों के गांवों को चिह्नित किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के बाद नए क्षेत्र की सीमा तय की जाएगी।टाउन प्लानर और कर्मचारियों की कमी होगी दूरमुख्यमंत्री ने प्रत्येक विकास प्राधिकरण में टाउन प्लानर के साथ जरूरत के अनुसार स्टाफ के पद सृजित करने की घोषणा की है। एसडीए में अभी कर्मचारियों और संसाधनों की कमी है। पर्याप्त स्टाफ मिलने से विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें धरातल पर उतारने में आसानी होगी। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।टाउनशिप के लिए चिह्नित की जमीनएसडीए की ओर से शहर में टाउनशिप विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कम से कम 25 एकड़ जमीन चिह्नित की जाएगी। हथौड़ा चौराहे के पास करीब 50 हेक्टेयर जमीन टाउनशिप के लिए चिह्नित की गई है। प्राधिकरण की ओर से सड़कों, नालों, पार्कों और टाउनशिप के विकास का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।50 फीसदी ऋण देगा शासनटाउनशिप विकसित करने के लिए शासन की ओर से 50 फीसदी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 50 फीसदी धनराशि की व्यवस्था प्राधिकरण को खुद करनी होगी। शासन से मिलने वाले ऋण को 20 वर्ष में ब्याज सहित चुकाना होगा।मुख्यमंत्री की ओर से प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के निर्देश जारी किए गए हैं। स्टाफ की कमी पूरी होने से प्राधिकरण के विकास कार्याें में तेजी आएगी। क्षेत्र के विस्तारीकरण की प्रक्रिया की भी तैयारी चल रही है।- रजनीकांत, सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीए सचिव