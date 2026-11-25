आठ नवंबर की रात दुकान बंद कर पैदल घर लौटते समय सुरैना चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जहां 11 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ अजय कुमार सिंह के मुताबिक, विजय कुमार की पत्नी पूसी देवी ने तहरीर में बताया कि उनके पति आठ नवंबर की रात करीब 8:50 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुरैना चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली पहुंचाया गया।हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल संतकबीरनगर रेफर कर दिया। वहां से बेहतर इलाज के लिए एम्स गोरखपुर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 11 नवंबर को उनकी मौत हो गई। एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।