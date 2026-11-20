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सिराज 18 नवंबर की शाम करीब आठ बजे रईस के साथ भंडारे से लौट रहे थे। कटलहवा चौराहे पर रवि किशन, दुर्गेश चौहान और विकास ने उनकी गाड़ी रोक ली। तीनों ने सिराज पर पीछे से हमला किया। रईस के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हमलावर गालियां देते हुए चले गए। एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद

संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के बंधूपुर गांव निवासी सिराज खान पर पुरानी रंजिश में हमला हुआ। इसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गए।