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सेमरियावां। 16 नवंबर से शुरू हुई जनगणना में 40 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं। इनकी श्रेणियां बनाई गई हैं। परिवार के मुखिया के नाम से सवालों की शुरुआत होगी। तहसील खलीलाबाद क्षेत्र में अभियान में तेजी से स्वगणना की जा रही है। इन सवालों में मुखिया को नौकरी, मजदूरी आने जाने का साधन क्या है, सभी बताने पड़ेंगे।इसमें जाति, धर्म, व्यवसाय के अलावा शिक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे सवाल पूछे जाएंगे। कितने बैंक खाते हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर बताना होगा। कार, जीप, साइकिल है या नहीं, जानकारी देनी होगी।एडीएम श्यामलता आनंद ने बताया कि स्वगणना 30 नवंबर तक करनी होगी। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना एक दिसंबर से चार जनवरी तक पूरी करेंगे। इस गणना का उद्देश्य जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक आकड़ों का आधिकारिक आधार है।अधिकारी, कर्मचारी अपनी और परिवार की स्वगणना करेंगे। स्वगणना पखवाड़े के दौरान सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा।