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लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के लोहरौली बाजार स्थित एक दुकान में खरीदारी के दौरान एक महिला के हैंडबैग से छोटा पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। पर्स में दो पायल, तीन बिछिया, एक सिकड़ी और तीन हजार रुपये नकद रखे थे।पीड़ित पक्ष ने दो महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, ग्राम बढ़या बाग निवासी आनंद कुमार शुक्ला की बहन किरन शुक्ला और मंजू पांडेय लोहरौली बाजार स्थित एक दुकान में कपड़ों की खरीदारी करने पहुंची थीं। आनंद कुमार शुक्ला की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, दोपहर करीब 3:15 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच खरीदारी के दौरान हैंडबैग में रखा छोटा पर्स गायब हो गया।काफी तलाश के बाद भी पर्स नहीं मिला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुकान पर मौजूद दो महिलाओं ने पर्स चोरी किया और चली गईं। पर्स गायब होने की जानकारी होने पर दुकानदार ने अपने स्तर से दोनों महिलाओं की तलाश शुरू की। भिटवा चौराहे तक खोजबीन की गई लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। मामले की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी दुधारा सुरेंद्र कुमार सिंह भी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और दुकानदार व शिकायतकर्ता से घटना के संबंध में जानकारी ली।थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि खरीदारी के दौरान हैंडबैग में रखा पर्स गायब होने की शिकायत मिली है। दो महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।ी