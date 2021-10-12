Sant Kabir Nagar News: पुरानी रंजिश में महिला को लाठी-डंडों से पीटा, चार पर प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के झकही गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ों ने घर में घुसकर एक महिला की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। विरोध करने पर आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
झकही गांव निवासी नसीमा पत्नी सद्दाम हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर की शाम करीब तीन बजे वह अपने घर पर बैठी थीं। इसी दौरान गांव के ही रफीक, महमूद, आजाद और अफसाना पुरानी रंजिश के चलते एकराय होकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
पीड़िता का आरोप है कि सभी लोग गाली-गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसपर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।
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इस संबंध में एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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झकही गांव निवासी नसीमा पत्नी सद्दाम हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर की शाम करीब तीन बजे वह अपने घर पर बैठी थीं। इसी दौरान गांव के ही रफीक, महमूद, आजाद और अफसाना पुरानी रंजिश के चलते एकराय होकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
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पीड़िता का आरोप है कि सभी लोग गाली-गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसपर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।
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इस संबंध में एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।