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झकही गांव निवासी नसीमा पत्नी सद्दाम हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर की शाम करीब तीन बजे वह अपने घर पर बैठी थीं। इसी दौरान गांव के ही रफीक, महमूद, आजाद और अफसाना पुरानी रंजिश के चलते एकराय होकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।पीड़िता का आरोप है कि सभी लोग गाली-गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसपर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।इस संबंध में एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।