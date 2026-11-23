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संतकबीरनगर। खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच एवं जनमत सेवा संस्थान के तत्वावधान में चल रही रामकथा में वाचक विष्णुदास महराज ने कहा कि सीता की खोज में वन-वन भटक रहे भगवान राम भीलनी शबरी के आश्रम में पहुंचे और आतिथ्य स्वीकार की। अहिल्या ने प्रभु से यही वर मांगा कि उन्हें गौतम ऋषि जैसा ही पति मिले।कथा वाचक ने कहा कि शबरी के जूठे बेरों को भी श्रीराम ने बहुत ही प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। आगे परम भक्त हनुमान, राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। सुग्रीव को दिए वचन के अनुसार राम बाली के ऊपर वृक्ष की ओट लेकर बाण चला देते हैं।बाली वध के बाद प्रभु राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज घोषित कर देते हैं।वचन के अनुसार राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य व पत्नी वापस दिलाई थी। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की मदद करने का वचन दिया।