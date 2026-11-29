विज्ञापन





संतकबीरनगर। साइबर ठगी और गलती से दूसरे बैंक खाते में भेजी गई रकम वापस दिलाने में बखिरा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पांच पीड़ितों की 40,319.87 रुपये उनके बैंक खातों में वापस कराए हैं। इसके लिए साइबर सेल ने संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर लगातार पैरवी की। थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना बखिरा की साइबर सेल ने पांच अलग-अलग मामलों में पीड़ितों की धनराशि वापस कराने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया और एमआरएम पोर्टल के माध्यम से प्रयास किया। दुर्गजोत निवासी मोहम्मद जाफर का तीन अगस्त को मोबाइल हैक कर साइबर ठगी की गई थी। इस मामले में उन्हें 26,036.70 रुपये वापस कराए गए। सझौली निवासी रामलौट ने 25 फरवरी को भूलवश दूसरे बैंक खाते में पांच हजार रुपये भेज दिए थे। बखिरा निवासी तौफिक अहमद को 24 जनवरी 2025 को टेलीग्राम पर टास्क पूरा कर कमाई करने का लालच देकर पांच हजार रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस ने यह पूरी रकम वापस करा दी। मंगल बाजार निवासी राजन कुमार को 1,713.24 रुपये और नाकारेली चौराहा निवासी रामजतन गुप्ता को 2,569.93 रुपये वापस कराए गए। थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि सभी मामलों में 40,319.87 रुपये पीड़ितों के खातों में वापस कराए गए हैं।